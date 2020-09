RB: Mintzlaff gibt Update zu Sörloth

Der Transfer von Alexander Sörloth (24) von Trabzonspor zu RB Leipzig geht in Kürze über die Bühne. Das bestätigte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Rande des Leipziger Bundesliga-Auftakts gegen Mainz 05: „Wir befinden uns da auf der Zielgeraden“, so der RB-Boss. 20 Millionen Euro plus Boni soll Sörloth kosten.

Nach der Partie am heutigen Sonntag sollten die Gespräche finalisiert werden. In Leipzig wird der norwegische Stürmer die Nachfolge von Patrik Schick antreten, der in der Rückrunde das RB-Trikot trug, den Leipzigern allerdings zu teuer war und stattdessen zu Bayer Leverkusen wechselte.