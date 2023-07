Ângelo auf dem Sprung zu Chelsea

Der FC Chelsea kann wohl zeitnah die Verpflichtung des brasilianischen Toptalents Ângelo vermelden. Fabrizio Romano zufolge stehen in der kommenden Woche bereits Medizincheck und Unterschrift an. Der 18-jährige Offensivspieler kommt vom FC Santos und soll an der Stamford Bridge einen Vertrag über sechs Jahre unterschreiben.

Als Ablöse sind über 15 Millionen Euro im Gespräch. Ângelo gilt in seiner Heimat als das nächste große Offensiv-Talent. Der Teenager, zumeist über die Flügel kommend, bestritt für Santos 32 Saisonspiele, erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage.

