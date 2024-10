Paris bestätigt Red Bull-Verhandlungen

Red Bull möchte sein Fußballimperium vergrößern und zukünftig mit einem Verein in der französischen Ligue 1 um Titel mitspielen. Wie der Paris FC verkündet, ist der Klub in Verhandlungen mit der französischen Milliardärsfamilie Arnault, deren Familienholding Agache und dem Getränkehersteller eingetreten. „Agache, die von Red Bull beraten wird, möchte so zur Verbreitung der einzigartigen Werte des Vereins beitragen und ihm die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, um seine wirtschaftliche, gesellschaftliche und sportliche Entwicklung fortzusetzen. Dabei treibt sie ein doppeltes Ziel an: Die Männer- und Frauenmannschaften dauerhaft in der Elite des französischen Fußballs und in den Herzen der Pariser zu verankern“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des aktuellen Zweitligisten.

Agache soll eine Mehrheitsbeteiligung erwerben, die Familie Arnault als Privatpersonen und Red Bull streben eine Minderheitsbeteiligung an, die dem Vernehmen nach jeweils bei 15 Prozent liegen soll. „Wir möchten unsere Erfahrung und unser Know-how anbieten, um dem Paris FC neue sportliche Horizonte zu eröffnen. Paris und die Île de France sind eine Brutstätte für außergewöhnliche Fußballtalente, die in erster Linie bei einem Verein in ihrer Region ausgebildet werden und wachsen sollen. Wir freuen uns, Teil dieses neuen Abenteuers und dieser einzigartigen Partnerschaft mit Agache zu sein. Wir freuen uns darauf, dazu beizutragen, mehr weibliche und männliche Talente zu entwickeln, die die Leistung der Mannschaften ankurbeln werden“, lässt sich RB-Generaldirektor Oliver Mintzlaff zitieren.