Medizincheck & Unterschrift: Medic-Deal noch heute fix

Bei Jakov Medic geht nun offenbar alles ganz schnell. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wird der 24-Jährige zeitnah seinen Wechsel vom FC St. Pauli zu Ajax Amsterdam abschließen. Der Medizincheck und die Vertragsunterschrift sind für heute anberaumt. Als Ablöse kassieren die Hamburger dem Bericht zufolge 2,5 Millionen Euro.

Dass Ajax am Verteidiger Interesse hat, sickerte bereits am Morgen in den Niederlanden durch. Der schnelle Abschluss des Deals war da aber noch nicht abzusehen. Für Medic ist sein bevorstehendes Engagement bei Ajax nach Stationen in Kroatien, bei Wehen Wiesbaden, dem 1. FC Nürnberg und St. Pauli nun das erste in den Niederlanden und bei einem Topklub.