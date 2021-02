Olmo-Berater: „Real hat nicht abgelehnt“

Der Berater von Dani Olmo hat sich zum kolportieren Interesse von Real Madrid am Offensivspieler von RB Leipzig geäußert. „Olmo geht es in Leipzig gut, alles läuft so, wie es sollte, er ist absolut zufrieden, genauso wie jeder im Klub“, erklärt Andy Bara gegenüber ‚Sportske Novosti‘, „als sein Berater kann ich natürlich nichts kommentieren, aber gut informierte journalistische Quellen – seriöse Medien – schreiben über Reals Interesse.“

Bara fährt fort: „Ich kann nur sagen, dass Real ihn nicht abgelehnt hat. Ich kann auch sagen, dass ein zukünftiger Transfer von Dani Olmo wahrscheinlich einen Klubrekord brechen wird.“ Olmo steht in Leipzig noch bis 2024 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach besitzt der 22-jährige Spanier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro.