Union: Erste Gespräche mit Khedira

Union Berlin hat erste Schritte hinsichtlich der Vertragsverlängerung mit Rani Khedira unternommen. Laut ‚Sky‘ fanden zwischen den Berlinern und dem 28-jährigen Mittelfeldspieler Vertragsgespräche statt. Am Ende der Saison läuft Khediras Arbeitspapier aus. Für die Eisernen ist die Unterschrift mit dem Stammspieler und Vizekapitän ungemein wichtig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Khedira stabilisiert die Elf von Urs Fischer auf der Sechser-Position und verpasste in dieser Spielzeit lediglich eine Partie. Ansonsten ist der Abräumer, der von Bundestrainer Hansi Flick in den erweiterten WM-Kader berufen wurde, gesetzt. Darum denkt Khedira dem Bericht zufolge auch nicht an einen Abschied, sondern vielmehr an eine Verlängerung an der Alten Försterei. „Es ist aktuell ein Gerücht, aber ich befasse mich damit auch nicht weiter, denn ich spiele bei einem richtig geilen Klub“, kommentierte er zuletzt ein Gerücht aus Spanien über das kolportierte Interesse des FC Barcelona.