Pechvogel Umtiti droht Karriereende

Samuel Umtiti droht beim OSC Lille nicht nur die vorzeitige Auflösung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags, sondern möglicherweise auch das Karriereende. Wie die ‚Sport‘ berichtet, erwägt Lille eine Vertragsauflösung mit dem 31-jährigen Abwehrspieler, der im Januar sein einziges Pflichtspiel für den OSC in diesem Kalenderjahr bestritten hat. Bei Lille geht man davon aus, dass Umtiti nie wieder an sein altes Leistungsvermögen anknüpfen kann.

Der Weltmeister von 2018 hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die ‚Sport‘ zählt insgesamt 17 Verletzungen auf, aufgrund derer Umtiti bereits mehr als drei komplette Jahre ausfiel. Für Lille bestritt der Linksfuß seit seinem Wechsel im Sommer 2023 lediglich 13 Pflichtspiele (710 Minuten). Zuvor hatte der Franzose in der Saison 2022/23 für den italienischen Klub US Lecce insgesamt 25 Pflichtspiele in einer Saison bestritten und Hoffnungen auf eine Rückkehr zu alter Form geweckt.