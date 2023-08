Torwart-Duell erwartet: Arsenal angelt sich Raya

Der FC Arsenal holt einen weiteren Neuzugang an Bord. David Raya verlässt den FC Brentford und schließt sich den Gunners an. Es handelt sich um eine Leihe, die dem Vernehmen nach die Möglichkeit auf eine Festverpflichtung beinhaltet.

Sportdirektor Edu sagt: „Wir begrüßen David als Leihgabe für eine Saison von Brentford. David ist ein erstklassiger Torwart, der mit Brentford in der Premier League konstant hohe Leistungen erbracht hat. Mit David verstärken wir unseren Kader an Qualität und Tiefe, sodass wir in allen Wettbewerben Höchstleistungen erbringen können.“

Zunächst wird der Torhüter gegen eine Zahlung von kolportierten 3,5 Millionen Euro für ein Jahr ausgeliehen. Im Anschluss soll eine 31 Millionen schwere Kaufpflicht greifen. Somit garantiert Arsenal, dass die Ablöse deutlich geringer als die von den Bees geforderten 46 Millionen ausfällt.

Wer in der kommenden Spielzeit im Emirates Stadium als Nummer eins zwischen den Pfosten steht, ist dieser Tage ungewiss. Aaron Ramsdale (25) war in der vergangenen Saison unangefochtener Stammtorwart beim englischen Vizemeister und wird seinen Platz nicht räumen wollen. Brentford hat sich derweil schon vor geraumer Zeit um einen Raya-Nachfolger gekümmert: Für 13 Millionen Euro wurde Mark Flekken (30) vom SC Freiburg verpflichtet.