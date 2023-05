FC Bayern: ManCity-Star Álvarez im Visier – Kolo Muani-Entscheidung terminiert

Während sich die Mannschaft des FC Bayern aktuell darauf vorbereitet, am letzten Bundesliga-Spieltag doch noch die Meisterschaft einzufahren, laufen im Hintergrund an der Säbener Straße die Planungen für die kommende Saison. Die Sportliche Leitung um Hasan Salihamidzic sucht unter anderem nach einem neuen Stürmer.

Wie zunächst die ‚Sport Bild‘ und anschließend ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, ist Julián Álvarez ein Kandidat bei den Münchnern. Über den Torjäger von Manchester City sei intern diskutiert worden, zudem habe man Informationen über den 23-jährigen Argentinier eingeholt.

Álvarez verlängerte zwar erst im März seinen Vertrag bei den Skyblues bis 2028, unverkäuflich ist er der ‚Sport Bild‘ zufolge aber nicht. Denn in Manchester kommt der Weltmeister nicht an Erling Haaland vorbei, der im Sturmzentrum klar gesetzt ist.

Priorität Kolo Muani

Heißester Kandidat an der Säbener Straße sei Álvarez aber nicht. Diese Rolle nehme nach wie vor Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ein. Nach einer starken Saison im Trikot der Adler kann sich der 24-jährige Franzose seinen neuen Klub förmlich aussuchen. Neben den Bayern wurden unter anderem schon Paris St. Germain und Manchester United mit ihm in Verbindung gebracht.

Ehe Kolo Muani eine Zukunftsentscheidung trifft, werden aber offenbar noch ein paar Wochen vergehen. Laut der ‚Sport Bild‘ will sich der Stürmer frühstens nach dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am 3. Juni mit seinen Beratern und seiner Familie zusammensetzen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Möglicherweise werde dieser Termin sogar hinter die anstehende Länderspielphase der französischen Nationalmannschaft, die am 19. Juni mit einem Spiel gegen Griechenland endet, gelegt.