Rückkehr perfekt: Berisha verschlägt es nach Augsburg

Mergim Berisha bekommt die Gelegenheit, seine Karriere an alter Wirkungsstätte wieder anzukurbeln. Wie der FC Augsburg verkündet, wechselt der 26-Jährige mit sofortiger Wirkung von der TSG Hoffenheim zurück in die Puppenstadt. Der Stürmer wird bis zum Sommer ausgeliehen, im Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro plus Boni.

„Ich wollte unbedingt zurück zum FCA, denn hier hatte ich meine beste Zeit. Ich habe mich rundum wohlgefühlt, viele Tore erzielt und mich enorm weiterentwickelt. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Chance auf eine Rückkehr geben. Ich möchte wieder regelmäßig spielen und werde alles dafür tun, das in mich gesetzte Vertrauen zurückzugeben“, erklärt Berisha.

Sportdirektor Marinko Jurendic ergänzt: „Mergim kennt den Verein und das Umfeld bestens. Er hat in seiner Zeit in Augsburg wichtige Tore erzielt und sich zum DFB-Nationalspieler entwickelt. Mergim soll beim FCA zu seiner alten Stärke finden und wird mit seiner Spielweise zusätzliche Qualitäten in unser Offensivspiel bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, wünschen Mergim einen guten Start und viel Erfolg.“

Der Stürmer machte in der Saison 2022/23 mit guten Leistungen bei den Fuggerstädtern auf sich aufmerksam und wechselte 2023 für 14 Millionen Euro in den Kraichgau. Dort pendelte er in der laufenden Spielzeit zwischen Bank und Tribüne. Zwar kommt Berisha wettbewerbsübergreifend auf respektable 17 Einsätze für Hoffenheim, das Tor traf er jedoch nur ein einziges Mal.

Nichtsdestotrotz waren auch andere Vereine an dem ehemaligen Nationalspieler interessiert. Unter anderem Union Berlin, Werder Bremen und der 1. FSV Mainz 05 sollen sich mit Berisha befasst haben. Den Zuschlag haben aber nun die Augsburger erhalten.