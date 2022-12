Bayern wartet auf Monaco

Die AS Monaco hat noch keine Signale nach München gesendet, ob und zu welchen Konditionen ein Winterwechsel des verliehenen Alexander Nübel (26) zurück zum FC Bayern realistisch ist. Laut dem ‚kicker‘ hat der deutsche Rekordmeister die Monegassen kontaktiert, wartet aber noch auf eine Antwort.

Monaco hatte eigentlich gehofft, Nübel auch nach seiner Leihe an Bord halten zu können – dieser Vorschlag soll aber schon im Oktober auf wenig Münchner Gegenliebe gestoßen sein. Die Bayern erklärten den Keeper damals für unverkäuflich, so der ‚kicker‘. Neben Nübel gilt Gladbachs Yann Sommer (34) als Top-Kandidat für einen Januar-Transfer an die Säbener Straße.

