FC Bayern: Gerüchte um Sommer-Ablöse

Neben Alexander Nübel (26/verliehen an Monaco) ist Yann Sommer dem Vernehmen nach das heißeste Eisen im bayerischen Torhüter-Feuer. Der 34-jährige Schweizer steht bei Borussia Mönchengladbach nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, dürfte also für eine vergleichsweise günstige Ablöse zu haben sein.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge würde man am Niederrhein vermutlich ab einer Summe von mindestens fünf Millionen Euro ins Grübeln kommen. Gleichzeitig würde Gladbach sich aber eine neue Baustelle aufmachen – hochwertiger Ersatz müsste her. Gehandelt wurde zuletzt Yvon Mvogo (28/FC Lorient).

Sommer wiederum ist nicht nur in München ein Thema. Auch Manchester United und Inter Mailand haben den WM-Fahrer auf der Liste – allerdings erst für die neue Saison. Die ‚Bild‘ spekuliert: Sommer könnte die Saison beim FC Bayern zu Ende spielen und dann nach England wechseln.

In München würde man so auch einem möglichen Konflikt mit Manuel Neuer (36) aus dem Weg gehen. Bayerns Nummer eins will nach der monatelangen Verletzungspause schließlich wieder zwischen den Pfosten stehen.

‚Sky‘ wiederum berichtete gestern, man wolle eigentlich keine Kurzzeit-Lösung an Bord holen. Auf welchen Torwart und welche Variante es tatsächlich hinausläuft, werden erst die nächsten Wochen zeigen.