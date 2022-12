M’gladbach: Folgt ein Landsmann auf Sommer?

Yvon Mvogo (28) hätte Yann Sommer (33) im vergangenen Transferfenster im Tor von Borussia Mönchengladbach ablösen können. ‚Sky‘ berichtet von einer entsprechenden Anfrage der Fohlen. Als klar war, dass Sommer bei der Borussia bleibt, wechselte sein Schweizer Landsmann stattdessen von RB Leipzig nach Frankreich zum FC Lorient.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Bezahlsender weiter berichtet, ist Mvogo noch immer im Gladbacher Blickfeld. Nach wie vor sollen Sportdirektor Roland Virkus und Co. eine hohe Meinung vom Eidgenossen haben. Gut möglich, dass die Personalie in den nächsten Wochen und Monaten wieder Fahrt aufnimmt, schließlich gilt Sommers Abschied zum Saison- respektive Vertragsende als wahrscheinlich.

Lese-Tipp

England-Klub bläst zur Attacke – was macht Thuram?

In insgesamt fünf Jahren in Leipzig schaffte Mvogo im Schatten von Péter Gulásci (32) nie den Sprung zum Stammkeeper. Im Lorient dagegen ist er gesetzt, stand bislang in 14 Ligue 1-Partien zwischen den Pfosten. Ein Grund mehr für Gladbach, die Akte Mvogo erneut hervorzuholen. Am Niederrhein könnte er sich ein Duell mit Nachwuchsmann Jan Olschowsky (21) liefern, dem ebenfalls Stammplatz-Chancen nachgesagt werden.