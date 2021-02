Eberl: „BVB kann uns nicht kaputtkaufen“

Max Eberl sieht mögliche Abwerbeversuche aus Dortmund gelassen. Auf Nachfrage, ob Borussia Mönchengladbach von den Schwarz-Gelben kaputt gekauft werden könnte, entgegnete der Sportdirektor auf der heutigen Pressekonferenz: „Das schafft der BVB nicht. Es schafft auch kein anderer Verein, uns zu kaputtzukaufen.“ Den Dortmundern wird Interesse an Gladbach-Trainer Marco Rose und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (23) nachgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wenn alles an einer Person hängen würde, wären wir auf sehr dünnem Eis. Das ist nicht der Fall“, so Eberl, der hinzufügte: „Man kann Groll haben, aber ich bin weit davon entfernt, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wir machen es nicht anders und haben auch Trainer von anderen Vereinen geholt.“ Rose ergänzte derweil mit Blick auf seine Zukunft am Niederrhein: „Wir sprechen und es gibt nichts Neues.“