Neuer Trainer: Ende fängt in Münster an

Preußen Münster hat seinen Trainer für die Mission Klassenerhalt in der kommenden Zweitligasaison gefunden. Wie der Klub offiziell bekanntgibt, übernimmt Alexander Ende den Posten auf der Bank der Adler. „Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball. Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Wir sind davon überzeugt, dass Alex und Zlatko sowohl menschlich als auch inhaltlich perfekt zu Preußen und unserer Situation passen. Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, selbstbewusst auftreten und Münster in dieser geilen Liga bestmöglich vertreten“, kommentiert Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation die Trainerentscheidung.

Der 45-jährige Ende kommt nach Auslaufen seines Vertrags vom SC Verl, den er in den vergangenen zwei Saisons betreut und in der frisch abgelaufenen Drittliga-Spielzeit sensationell auf Platz sieben geführt hat. Auch der 1. FC Köln war an Ende interessiert, dort galt der Coach jedoch nur als Außenseiterkandidat. Ende kehrt somit nach 18 Jahren nach Münster zurück, wo er bereits als Spieler aktiv war.