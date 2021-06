Eriksen: Dänischer Verband gibt Update

Der dänische Verband (DBU) hat Informationen zur aktuellen Situation um Nationalspieler Christian Eriksen (29) herausgegeben. „Heute Morgen haben wir mit Christian Eriksen gesprochen, der Grüße an seine Teamkollegen übermittelt hat“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung, „sein Zustand ist stabil, er wird für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mannschaft und Betreuerstab haben Krisenhilfe erhalten und werden nach dem gestrigen Vorfall weiter füreinander da sein“, so die DBU weiter. Eriksen war in der gestrigen Vorrunden-Partie gegen Finnland kurz vor der Halbzeitpause kollabiert, musste reanimiert werden und wurde nach bangen Minuten bei Bewusstsein in ein Krankhaus gebracht. Die Teams entschieden sich nach einer langen Unterbrechung zur Fortsetzung der Partie, die Finnland letztlich mit 1:0 gewann.