Grillitsch über seine Transfersaga

Florian Grillitsch, mittlerweile bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, blickt auf einen komplizierten Transfersommer zurück. „Die zurückliegenden Wochen waren nicht einfach für mich. Ich habe Sachen über mich gelesen, die mich ziemlich getroffen haben“, so der ehemalige Hoffenheimer gegenüber ‚Sport1‘, „ich möchte derzeit nicht über sämtliche Details sprechen, aber: Es kamen Dinge an die Öffentlichkeit – über meinen Vater und mich – die nicht der Wahrheit entsprechen – gerade, was angebliche Absagen anging.“

Der 27-Jährige erläutert: „Zum Beispiel kam ein Wechsel in die Türkei aus sportlichen Gründen für mich nicht in Frage. Mit dem englischen Zweitligisten Birmingham City, der mir ebenso abgesagt haben soll, habe ich nie gesprochen.“ Fakt ist aber, dass Grillitsch sich schwertat, einen Verein zu finden und sein Vater für dessen Auftreten in Vertragsverhandlungen von Daniele Prade, dem Sportdirektor des AC Florenz, öffentlich kritisiert wurde. Grillitsch gibt zu: „Von meiner Seite aus ist längst nicht alles gut gelaufen, gar keine Frage. Ich war auch zu blauäugig, manchen Leuten zu schnell zu vertrauen.“