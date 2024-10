United: Maguire fehlt mehrere Wochen

Manchester United-Coach Erik ten Hag wird nach der Länderspielpause noch eine Weile auf Innenverteidiger Harry Maguire verzichten müssen. Grund dafür ist eine Muskelverletzung aus dem Ligaspiel bei Aston Villa (0:0). Der englische Nationalspieler teilt in seiner Instagram-Story mit, dass er „einige Wochen“ zum Zuschauen gezwungen ist und nicht auf dem Platz in Aktion treten kann.

Das Remis in Birmingham war ohnehin erst Maguires dritter Premier League-Startelfeinsatz in der laufenden Saison. Im Europa League-Duell gegen den FC Porto rettete Maguire die Red Devils in letzter Minute durch sein Joker-Tor zum 3:3-Ausgleich. Für den Kader der englischen Nationalmannschaft, die es mit Griechenland (10.10.) und Finnland (13.10.) zu tun bekommt, wurde Maguire nicht berücksichtigt.