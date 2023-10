Hack zum Saudi-Wechsel: „Klang für mich krass“

Alexander Hack gibt zu, dass ihn die Anfrage aus Saudi-Arabien im vergangenen Transfer-Sommer überrascht hatte. „Plötzlich kam der Anruf meines Beraters. Und ich bin ehrlich, die zweite Liga in Saudi-Arabien klang für mich krass. Warum sollte ich dahin wechseln? Aber dann hörte ich, wer Trainer wird und welche Spieler schon verpflichtet wurden und das hat mich dann überzeugt“, so der 30-Jährige im Gespräch mit ‚Sport1‘. Und weiter: „Natürlich werde ich nicht drumherum reden. Ich verdiene ein Vielfaches mehr als in Deutschland. Aber das Geld war einer der Gründe, jedoch nicht der einzige.“

Für 1,5 Millionen Euro ging es vom FSV Mainz 05 zu Al Qadsiah. Aktuell steht der Innenverteidiger mit seinem neuen Klub auf dem zweiten Tabellenplatz, der Aufstieg ist das Ziel. Eine Rückkehr nach Mainz hat Hack im Hinterkopf: „Es besteht der Plan, wieder zurückzukehren. Allerdings möchte ich nach diesen zwei Jahren meine Karriere noch nicht beenden, sondern danach noch zwei bis drei Jahre auf hohem Niveau Fußball spielen.“