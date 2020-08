Wolfsburg: Glasner plädiert für Brekalo-Verbleib

VfL Wolfsburg-Coach Oliver Glasner macht sich für einen Verbleib von Josip Brekalo stark. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ positioniert sich Glasner:„Ich bin nicht der Alleinentscheider. Aber klar ist natürlich, dass wir die Qualität von Josip in der Offensive brauchen. Klar ist, dass wir alle im Klub Josip hier haben wollen.“ Zuletzt wurde Brekalo mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht.

„Josip hat gezeigt, dass er mit voller Konzentration hier bei uns ist. Ich bin sehr einverstanden damit, wie er sich präsentiert“, fasst Glasner die Saisonvorbereitung des 22-jährigen Flügelspielers zusammen. Beim gestrigen 2:0-Testspielsieg gegen Holstein Kiel erzielte der Kroate beide Treffer. Bis 2023 steht Brekalo in der Autostadt noch unter Vertrag, die Tendenz geht weiterhin in Richtung Verbleib. „Es liegt nichts auf dem Tisch“, sagt Sportdirektor Marcel Schäfer.