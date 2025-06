Nächster Neuer: Köln holt Jóhannesson an Bord

Der 1. FC Köln bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Bundesligasaison. Vom Lokalrivalen Fortuna Düsseldorf wechselt Mittelfeldspieler Ísak Jóhannesson per Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 5,5 Millionen Euro in die Domstadt. Der 22-jährige Isländer unterschreibt in Köln einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Fortuna war Jóhannesson das Herzstück in der Mittelfeldzentrale und mit elf Treffern sowie sechs Torvorlagen einer der offensivstärksten Akteure des Teams. Zu seinem Wechsel nach Köln sagt der Linksfuß: „Ich bin sehr glücklich, bei einem Klub wie dem 1. FC Köln zu unterschreiben und in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen zu können. Ich freue mich schon auf die großartige Stimmung bei unseren Heimspielen und darauf, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.“

Sportdirektor Thomas Kessler lobt den Neuzugang: „Er ist lauf- und spielstark, variabel im zentralen Mittelfeld einsetzbar und bringt die fußballerische Qualität mit, die wir für unseren Kader gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FC entschieden hat.“