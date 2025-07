Köln: Kwasniok schwärmt schon von Bülter

Noch hat Marius Bülter (32) seinen Wechsel von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln noch nicht offiziell vollzogen. Gegenüber dem ‚Express‘ drückt dessen neuer Trainer Lukas Kwasniok aber schon seine Begeisterung über den Transfer aus: „Es gibt aber eine gewisse Tendenz. Der Spieler ist trotz seiner 32 Jahre für uns interessant. Das hängt damit zusammen, dass er hungrig ist. Der kleinste gemeinsame Nenner bei uns ist der Hunger. Marius ist erst seit fünf Jahren Erstliga-Profi, für den ist das etwas Besonderes.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Donnerstag soll Bülter in der Domstadt seinen Medizincheck ablegen. „Für ihn ist es was Besonderes für den FC nochmal vor 50.000 Fans spielen zu dürfen. Er hat eine körperliche Präsenz, einen Tiefgang und kann vorne eigentlich alle Positionen spielen. Den kannst du sogar als Wingback hinstellen, ohne dass das der Plan ist“, freut sich Kwasniok, „wir haben uns schon diese Wucht gewünscht und eine gewisse Bundesliga-Erfahrung – ohne satt zu sein. Und auch eine Variabilität und Flexibilität, was die Positionierung angeht. Wenn das zustande kommt, können wir uns alle drauf freuen.“