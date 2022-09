PSG hebt ab | Hazard macht Party

Mbappés Raketenstart

Jahr für Jahr unterschreiben neue und teurere Superstars bei Paris St. Germain. Den großen Traum vom Champions League-Titel konnte sich PSG noch immer nicht erfüllen. Immerhin der Start in die neue Königsklassen-Saison ist geglückt. 2:1 siegten die Franzosen am Dienstagabend über Juventus Turin, Kylian Mbappé traf doppelt. „Die Rakete hebt ab“, fasst die ‚L’Équipe‘ heute zusammen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Haaland unaufhaltsam

Anderer Verein, selbes Muster: Mit viel Geld will Manchester City sich endlich den Henkelpott schnappen – und scheitert dabei bislang. Ihre Hoffnungen setzen die Skyblues in dieser Saison vor allem in Erling Haaland. Und der Norweger liefert ab. Per Doppelpack schoss Haaland seinen Klub gestern zum 4:0-Sieg beim FC Sevilla, es waren im achten Spiel seine City-Tore elf und zwölf. „Nicht zu stoppen“, titelt der ‚Mirror‘ am Tag danach.

Party mit Hazard

Einen souveränen Start hat auch Titelverteidiger Real Madrid hingelegt. Mit 3:0 fegten die Königlichen Celtic Glasgow aus dem heimischen Celtic Park. In die Torschützenliste trug sich dabei auch einer ein, der zuletzt wenig zu lachen hatte: Eden Hazard stand in der Startelf, lieferte einen Assist und besorgte den Treffer zum Endstand. Die ‚as‘ schreibt: „Hazard kommt zur Party“ – wenn auch mit Verspätung. 115 Millionen Euro hatte Real vor drei Jahren an den FC Chelsea überwiesen, zurückgezahlt hat Hazard bislang viel zu selten.