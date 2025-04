Späte Entscheidung im Ekitiké-Poker?

Ob Hugo Ekitiké auch in der kommenden Spielzeit das Trikot von Eintracht Frankfurt trägt, wird sich womöglich erst in einigen Monaten herausstellen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, erwartet man am Main, dass der Poker um den Mittelstürmer erst nach der Klub-WM im Sommer (14. Juni bis 13. Juli) so richtig ins Rollen kommt. Hintergrund sei ein mögliches Stürmer-Karussell um Spieler wie Viktor Gyökeres (26/Sporting), Victor Osimhen (26/von Neapel an Galatasaray verliehen) und Benjamin Sesko (21/RB Leipzig), das zunächst angeschoben und dann auch die finanziellen Mittel für einen kostspieligen Ekitiké-Transfer freisetzen könnte.

Die SGE möchte den Angreifer eigentlich gerne noch ein Jahr halten, glaubt daran aber nur bei erfolgreicher Champions League-Qualifikation. Grundsätzlich wäre man bei einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro bereit, den französischen U21-Nationalspieler schon nach dieser Saison ziehen zu lassen. Der 22-Jährige steht vor allem bei den Premier League-Klubs FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United und Newcastle United ganz oben auf der Liste.