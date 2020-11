Labbadias Geduld mit Tousart & Zeefuik

Hertha-Trainer Bruno Labbadia rechtfertigt den Stotterstart seiner Neuzugänge Lucas Tousart (23) und Deyovaisio Zeefuik (22). Über Erstgenannten sagte der 54-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz: „Ihm fehlt immer noch der letzte Rhythmus. Innerhalb der Mannschaft ist er total angekommen. Er ist ein guter Typ und fleißig dabei, Deutsch zu lernen.“ Was Mittelfeldmann Tousart noch fehle, sind „die Erfolgserlebnisse“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Rechtsverteidiger Zeefuik konnte bislang noch nicht richtig durchstarten. Labbadia: „Er ist verspätet in die Saisonvorbereitung eingestiegen, hat zwei Verletzungen und drei Länderspielreisen gehabt. Was fehlt, ist die Zeit, um in Automatismen drin zu sein.“ Daran arbeite man nun.