Bayer 04: Vier Kandidaten für das Alonso-Erbe

Im Frühjahr stellte Xabi Alonso klar, dass er auch die nun laufende Saison als Trainer von Bayer Leverkusen arbeiten wird. Doch nach wie vor gibt es eine Ausstiegsvereinbarung zwischen dem Doublesieger und seinem Star-Trainer: Klopft einer seiner Ex-Klubs FC Bayern, FC Liverpool oder Real Madrid, wird sich damit zumindest intensiv auseinandergesetzt.

Und für diesen Fall will Bayer natürlich gewappnet sein. Laut der ‚Sport Bild‘ läuft fortwährend ein Trainer-Scouting. Und das Fachblatt nennt auch vier Namen möglicher Alonso-Nachfolger:

Sebastian Hoeneß: Der 42-Jährige wurde mit dem VfB Stuttgart hinter Bayer Vizemeister und steht bei den Schwaben noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Spielstil ähnelt dem von Alonso.

Fabian Hürzeler: Nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem FC St. Pauli begeistert der 31-Jährige nun in England bei Brighton & Hove Albion. Allzu schnell wird er dort nicht aus seinem bis 2027 datierten Vertrag herauszuholen sein, bleibt aber auf Bayers Radar.

Raúl: Seit sechs Jahren arbeitet die Real Madrid-Ikone in der Jugend der Königlichen. Auch Alonso kam 2022 ohne Profitrainer-Erfahrung nach Leverkusen.

Kasper Hjulmand: Der überraschendste Name auf der Liste. Hjulmand ist aktuell ohne Job. Nach vier Jahren trat er im Sommer als Nationaltrainer von Dänemark ab. In Deutschland trainierte der 52-Jährige in der Saison 2014/15 mit mäßigem Erfolg Mainz 05.