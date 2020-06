Wenn es nach Sancho geht: England-Wechsel in diesem Sommer

Bei Borussia Dortmund weiß man, was man an Jadon Sancho hat. Seine Genialität auf dem Platz gerät nur manchmal kurz in Vergessenheit, wenn sich der 20-Jährige mal wieder außerhalb des Spielfelds einen Fehltritt leistet. Verspätungen und unangekündigte Reisen sieht man dem Ausnahmekönner zumeist nach, denn auf eine Konfrontation will man es beim BVB eigentlich nicht ankommen lassen.

Sancho selbst liebäugelt mit einer Rückkehr nach England – das ist soweit bekannt. Die ‚Sport Bild‘ schreibt am heutigen Mittwoch in ihrer Printausgabe: „Geht es nach ihm, dann schon in diesem Sommer.“

Interesse bekundet in erster Linie Manchester United. Dort spielen mit Marcus Rashford (22) und Jesse Lingard (27) unter anderem Sanchos beste Freunde aus der Fußball-Branche.

Sancho streikte sich zum BVB

Es ist also eine diffizile Angelegenheit für die Dortmunder, die zurecht auf ihrer dreistelligen Ablöseforderung für Sancho beharren. Eine Summe, die auch United und sämtliche andere Klubs in diesem Sommer angesichts der Coronakrise voraussichtlich nicht bezahlen werden.

Was bleibt, ist die Frage nach Sanchos Reaktion. Zur Erinnerung: Der Dribbler hatte sich bereits als 17-Jähriger bei Manchester City herausgestreikt. Als der BVB-Wechsel auf der Kippe stand, erschien er einfach nicht zum Training der Citizens. Damals sagte Pep Guardiola: „Er sollte kommen, aber er kam nicht.“

FT-Meinung