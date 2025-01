Düsseldorf: Kwarteng-Deal vor dem Abschluss

Der Wechsel von Moritz-Broni Kwarteng vom VfL Bochum zu Fortuna Düsseldorf steht bevor. ‚Sky‘ berichtet, dass der 26-Jährige bereits morgen zum Medizincheck bei der Fortuna ist und die beiden Vereine sich über die Details geeinigt haben. Demnach wird Kwarteng zunächst verliehen, der Zweitligist hat anschließend eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kwarteng soll beim Team von Daniel Thioune Felix Klaus auf der Außenbahn ersetzen, der vor einem Transfer zurück zur SpVgg Greuther Fürth steht. In Bochum kam Kwarteng seit seinem Wechsel im Sommer 2023 überhaupt nicht in die Spur. Nur sieben Kurzeinsätze stehen in dieser Saison auf seinem Zettel, auch der neue Coach Dieter Hecking setzt ihn nur selten ein.