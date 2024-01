VfB: Keitel hat unterschrieben

Yannik Keitel hat seinen Transfer zum VfB Stuttgart finalisiert. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge konnte der Sechser den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolvieren. Auch ein ab dem Sommer gültiges Arbeitspapier habe der 23-Jährige bereits unterschrieben.

Weil Keitels Vertrag beim SC Freiburg am Ende der Saison ausläuft, wird keine Ablöse fällig. 2011 war der zweikampfstarke Abräumer in die Jugendabteilung des Sportclubs gewechselt. Dort kämpfte sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler bis in den A-Kader, wurde in der laufenden Spielzeit allerdings mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen.