Wolfsburg schnappt sich Kaminski

Jakub Kaminski wechselt von Lech Posen in die Bundesliga. Beim VfL Wolfsburg unterschreibt der 19-jährige Linksaußen einen Vertrag bis 2027, wird die Niedersachsen aber erst ab dem Sommer verstärken. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro aus der Autostadt nach Polen. Schon vor einem halben Jahr buhlten die Wölfe um die Dienste von Kaminski.

„Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein absoluter Traum in Erfüllung. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, mich Woche für Woche auf Spitzenniveau weiterentwickeln und beweisen zu können“, so der Neuzugang voller Vorfreude.

Seit 2019 ist Kaminski fester Bestandteil der Profi-Mannschaft von Lech Posen, wo er vorher auch die Jugendabteilung durchlaufen hat. In der laufenden Saison spielte sich der Rechtsfuß mit sechs Treffern und vier Vorlagen in 19 Partien in das Blickfeld ausländische Vereine, unter anderem waren RB Leipzig sowie Borussia Dortmund im Rennen. Im September hatte der Offensivspieler zudem für die polnische Nationalmannschaft debütiert.

Sportdirektor Marcel Schäfer beschreibt den Youngster wie folgt: „Er kommt zwar bevorzugt auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz, ist aber vielseitig einsetzbar und kann auch als hängende Spitze oder als Außenverteidiger agieren. Er hat eine Top-Mentalität sowie eine riesige Einsatzbereitschaft, bringt Dynamik, Tempo und Athletik mit und besticht durch seine Laufstärke.“