Gladbach-Youngster Boteli macht Wechsel-Druck

Borussia Mönchengladbach könnte Sturmtalent Winsley Boteli diesen Sommer per Leihe wegschicken, sollte sich für den Youngster keine echte Perspektive bei den Profis ergeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, drängen der 18-Jährige und sein Management auf mehr Chancen im Herrenbereich. „Im Notfall auch bei einem anderen Klub“, heißt es weiter. In dieser Saison erhielt Boteli keine einzige Chance bei den Profis, dennoch sieht er seine langfristige Zukunft bei den Fohlen.

Der Schweizer U20-Nationalspieler läuft derzeit für die U19 sowie für die in der Regionalliga West spielende Zweitvertretung der Gladbacher auf. 13 Treffer in 36 Einsätzen stehen als Arbeitsnachweis für den Rechtsfuß zu Buche. Vertraglich ist Boteli noch bis 2028 an die Borussia gebunden. Zeit genug, um den Youngster weiter an den Profibereich heranzuführen.