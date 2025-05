Schalke zieht Lasogga hoch

Pierre-Michel Lasogga könnte womöglich doch noch zu einem Profi-Einsatz für den FC Schalke 04 kommen. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, werden der 33-jährige Mittelstürmer sowie Sechser Yassin Ben Balla (29) und Rechtsverteidiger Tidiane Touré (20) für die restliche Woche am Training der Zweitligamannschaft teilnehmen. Das Trio machte am vergangenen Wochenende mit der U23 der Knappen den Klassenerhalt in der Regionalliga klar.

Dazu wird auch U19-Keeper Johannes Siebeking (19) erneut mit den Profis trainieren. Ob sich Lasogga und Co. berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz am letzten Spieltag gegen die SV Elversberg am Sonntag (15:30 Uhr) machen dürfen, ist unklar. Der ehemalige HSV-Stürmer schnürt seit 2023 die Schuhe für den Ruhrpottklub und ist als erfahrener Profi wichtig für die U23. In dieser Saison gelangen dem Rechtsfuß drei Treffer und vier Vorlagen in 13 Spielen.