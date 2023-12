Inter: Kommt Taremi für Sánchez?

Der Transfer von Mehdi Taremi zu Inter Mailand rückt näher. Laut ‚calciomercato.com‘ liegen die Nerazzurri und der Stürmer mittlerweile „dicht beieinander“, was die Rahmenbedingungen einer Zusammenarbeit anbelangt. Noch sei allerdings offen, wann sich der 31-Jährige Inter anschließt. Dem Online-Portal zufolge bevorzugen die Mailänder eigentlich einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer. Sollten die Italiener im Winter jedoch Alexis Sánchez (35) verkauft bekommen, sei auch ein Wechsel im Januar nicht ausgeschlossen.

Sánchez knüpft in dieser Saison zwar nicht mehr an frühere Leistungen an, darf sich aber wohl über Avancen aus Saudi-Arabien freuen. Aus Inters Sicht problematisch: Noch signalisiere der Chilene nicht die Bereitschaft, in den Wüstenstaat zu wechseln. Im schlimmsten Fall müssen die Mailänder also bis zum Sommer warten, ehe sie Taremi, der aktuell für den FC Porto auf Torejagd geht, in ihren Reihen begrüßen dürfen.