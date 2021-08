Wolfsburg leiht Lukebakio aus

Dodi Lukebakio wechselt von Hertha BSC zum Ligarivalen VfL Wolfsburg. Wie die Niedersachsen am Montagmorgen offiziell verkünden, kommt der Außenstürmer für eine Saison auf Leihbasis. Über eine mögliche Kaufoption ist nichts bekannt. Lukebakios Vertrag in Berlin läuft bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über seinen Wechsel zu den Wölfen sagt der 23-jährige Belgier: „Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt. Ich glaube, dass ich sehr gut in die Mannschaft passe und hier meine Fähigkeiten optimal einbringen kann.“

Lukebakio war vor zwei Jahren für 20 Millionen Euro vom FC Watford zur Hertha gewechselt, verbuchte in 67 Einsätzen 29 Scorerpunkte (16 Tore, 13 Assists).

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer ist froh, dass „sich Dodi dazu entschieden hat, gemeinsam mit uns die Herausforderungen, die in dieser Saison auf uns warten, anzugehen. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann, unsere Ziele zu erreichen.“