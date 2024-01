Erste Einigung erzielt: Basic vor Bundesliga-Wechsel

Bei Lazio Rom spielt Toma Basic nur noch eine äußerst untergeordnete Rolle. Der Linksfuß kam in der laufenden Saison nur zu einem Kurzeinsatz in der Coppa Italia. Ansonsten schmort Basic auf der Bank und fristet sein Dasein als Reservist in der italienischen Hauptstadt. Das könnte sich zeitnah ändern, offenbar steht ein Wechsel in die Bundesliga bevor.

Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, liegt dem dreimaligen Nationalspieler von Kroatien ein Angebot des SC Freiburg vor. Die Freiburger sollen bereits Basics Zusage erhalten haben. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption, über die Details müssen sich beide Klubs noch einig werden. Dem Bericht zufolge ist mit einer Entscheidung in den kommenden Tagen zu rechnen.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Basic noch regelmäßiger zum Aufgebot der Laziali. Sukzessive wurden seine Einsatzzeiten aber geringer. Bis 2026 steht Basic bei den Römern noch unter Vertrag. Lazio-Trainer Maurizio Sarri wünscht sich derweil eine Winter-Verstärkung im Mittelfeld. Hebt Präsident Claudio Lautitio dafür den Daumen, dürfte dies auch positive Auswirkungen auf den sich anbahnenden Transfer von Basic nach Freiburg haben.