Am Deadline Day packte Robin Gosens im vergangenen Sommer Hals über Kopf den Koffer und verließ den 1. FC Union Berlin nach nur einer Saison schon wieder. Es ist der italienische Fußball, der ihm liegt, die Serie A, die zu seinem Spielstil am besten passt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das beweist der linke Schienenspieler auch in dieser Saison beim AC Florenz, wo er aus der Startelf nicht wegzudenken ist. Im kommenden Sommer würde in der Theorie eine Kaufpflicht in Höhe von 7,5 Millionen Euro greifen, womit der 30-Jährige in der Toskana bleiben würde – die dafür notwendigen Pflichtspiele erreicht Gosens locker, doch die Kaufpflicht greift nur, sofern die Fiorentina das internationale Geschäft erreicht.

39 Pflichtspiele für die Eisernen

Momentan steht Florenz auf Rang acht und würde damit nicht in Europa spielen – und dennoch kann sich Gosens der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge sicher sein, dass er auch im kommenden Jahr in der Toskana spielt. Der Grund: Die Italiener werden laut dem Bericht die Kaufpflicht auch ohne internationale Wettbewerbe als Kaufoption ziehen und den 23-fachen deutschen Nationalspieler damit endgültig von den Köpenickern loseisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit endet das Kapitel in Berlin recht schnell wieder, am Ende machte Gosens nur 39 Pflichtspiele für Union, das ihn 2023 für 13 Millionen von Inter Mailand geholt hatte.