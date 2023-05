Rangers: Morelos & Kent gehen ablösefrei

Alfredo Morelos (26) und Ryan Kent (26) werden die Glasgow Rangers zum Saisonende verlassen. Wie Trainer Michael Beale gegenüber Pressevertretern verkündete, hat der schottische Topklub keine Anstrengungen unternommen, um die beiden Leistungsträger zu halten: „Wir haben für keinen der beiden ein Vertragsangebot vorgelegt.“

Morelos hat in 267 Pflichtspielen für die Rangers 124 Tore erzielt und 64 Assists gesammelt. Bei Kent sind es 90 Scorerpunkte (33 Tore/57 Vorlagen) in 218 Einsätzen. „Beide können schon seit einiger Zeit mit anderen Vereinen sprechen. Wir haben die Gespräche geführt und sind uns einig darüber, was passieren wird“, so Beale zur näheren Erläuterung.

