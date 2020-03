Düstere Prognose: Kein Fußball mehr in 2020

Jonas Schmidt-Chanasit rechnet nicht damit, dass der Profifußball in Kürze zur Normalität zurückkehren kann. „Man muss sich davon verabschieden. Es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann“, erklärt der Virologe vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut im ‚NDR-Sportclub‘.

Die Prognose des 40-Jährigen macht den Fußballfans keine Hoffnung: „Das heißt, wir sprechen hier sicherlich über einen Zeitraum, der frühestens nächstes Jahr erreicht werden kann.“ Spiele unter Zuschauerausschluss, wie es DFL-Chef Christian Seifert ohnehin bereits angekündigt hat, sind für den Professor keine Lösung.

Vor allem mit Blick auf Italien mit mittlerweile fast 3.000 Todesfällen rechnet der Experte mit einer langen Fußball-Pause: „Wir sehen ja, wie die Situation in Europa ist und was uns noch bevorsteht. Und selbst wenn es uns nicht so schlimm treffen sollte, heißt das noch lange nicht, dass der Fußball wieder anfangen darf. Denn das würde natürlich wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen.“