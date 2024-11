Heidenheim: Schmidt spricht über Karriereende

Frank Schmidt ist die Identifikationsfigur des 1. FC Heidenheim, möchte aber nicht bis ins hohe Alter an der Brenz auf der Bank sitzen. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ verrät der 50-Jährige, dass er sich nicht vorstellen kann, mit 60 noch als Trainer tätig zu sein: „Ich habe bis 2027 Vertrag. Den will ich unbedingt erfüllen, weil wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch immer umgesetzt haben. Einen klaren Karriereplan hatte ich ohnehin nie. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie einige andere bis ins annähernd hohe Erwerbstätigenalter Trainer zu sein.“

Einen konkreten Zeitpunkt für den Abschied beim FCH habe der gebürtige Heidenheimer allerdings noch nicht ins Auge gefasst: „Es wird oft gesagt, dass man gehen soll, wenn’s man am schönsten ist. Eigentlich hätte ich danach mit der Qualifikation für Europa im Sommer aufhören müssen. Aber das bin nicht ich. Ich spüre Verantwortung in Heidenheim.“ Schmidt ist seit 2007 Coach beim aktuellen Tabellen-14. der Bundesliga und war in seiner Trainerkarriere noch für keinen anderen Klub aktiv. Dennoch schließe er einen Vereinswechsel nicht generell aus: „Da, wo Menschen ehrliche Emotionen zeigen, bin ich richtig.“