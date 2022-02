„Lukaku will zurück zu Inter“ | United hat neuen „Super-Joker“

Lukaku will weg | Hilfe für Dusan

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ steht heute ganz im Zeichen von Romelu Lukaku, der „zu Inter zurückkehren will“. Die Sporttageszeitung führt aus: „Der belgische Riese konnte sich in London nie durchsetzen und ist bereit, sein Gehalt zu reduzieren, um zu den Nerazzurri zurückzukehren. Der Deal bleibt dennoch kostspielig und der Verein hat andere Pläne, steht der Idee aber offen gegenüber.“ Die ‚Tuttosport‘ richtet naturgemäß den Blick eher auf Juventus Turin und fordert Verstärkung für Dusan Vlahovic. „Man muss dem Serben helfen“, titelt die Sporttageszeitung aus Turin, „im Juni werden weitere Neuzugänge vor allem im Mittelfeld benötigt. Zaniolo, Milinkovic-Savic und Pogba sind im Visier.“

Uniteds neuer „Super-Joker“

Atlético Madrid und Manchester United trennten sich am gestrigen Mittwochabend 1:1-Unentschieden. Bedanken können sich die lange Zeit unterlegenen Red Devils beim neuen „Super-Joker“, wie die ‚Daily Mail‘ auf ihrer Titelseite schreibt. Die Rede ist natürlich von Anhtony Elanga, der in der 80. Minute den glücklichen Ausgleich erzielte. „Er trifft wieder und rettet erneut ein glückliches Manchester in Madrid“, so die Boulevardzeitung. Der 19-Jährige grüßt auch vom Cover des ‚Daily Express‘, der ihn als „Retter“ feiert. Laut dem ‚Guardian‘ hat Elanga „Manchester United geholfen, in Madrid ein Unentschieden zu erringen“.

Barça blickt in den Abgrund

Am heutigen Donnerstagabend kämpft der FC Barcelona gegen die SSC Neapel ums Weiterkommen in der Europa League. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Matchplan einfach: „Nur gewinnen“, titelt das Blatt. Für die ‚Sport‘ hat Barça einen „Matchball“, im Stadion Diego Armando Maradona erwartet die Zeitung aber „eine Atmosphäre, die sich als infernalisch herausstellen“ wird. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ wird Napoli voll auf Lorenzo Insigne setzen, der „der mit Spannung erwartete Protagonist“ sein wird. Die italienische Presse rechnet fest damit, dass der Stürmer seine Mannschaft ins Achtelfinale führen wird.