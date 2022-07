West Ham holt italienischen Nationalspieler Scamacca

West Ham United hat einen neuen Stürmer gefunden. Gianluca Scamacca wechselt von US Sassuolo zu den Hammers und unterschreibt bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Sein Vertrag beim italienischen Erstligisten lief noch bis 2026.

Giovani Carnevali, Vorstandsvorsitzsender von Sassuolo, bestätigte bereits im Vorfeld der offiziellen Mitteilung, dass für den 23-Jährigen eine Ablöse von 36 Millionen Euro fällig wird, die erfolgsabhängig um sechs weitere Millionen steigen kann. Zudem gebe es eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von sechs Millionen Euro.

Scamacca stand nach einer starken Saison, die ihn bis in die italienische Nationalmannschaft führte, im Fokus mehrerer Topklubs. Das Rennen macht nun West Ham, das den 1,95-Meter-Stürmer als Fixpunkt der Offensive einplant.

