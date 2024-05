Bayerns vergeblicher Vorstoß bei Lopetegui enthüllt

Der neue starke Mann beim FC Bayern wird nicht Julen Lopetegui heißen. Stattdessen steht der spanische Coach unmittelbar vor einer Rückkehr in die Premier League. Der aktuell vereinslose 57-Jährige folgt im Sommer wohl auf David Moyes, dessen Abschied bereits offiziell bestätigt wurde.

Neuesten Berichten zufolge hätte man dieses Szenario in München gerne kurzfristig verhindert. Nach Informationen von ‚Sky‘ und ‚The Athletic‘ sind die Bayern am heutigen Montag an Lopetegui herangetreten, um über eine potenzielle Zusammenarbeit zu sprechen.

Doch wie auch schon Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Co. hat sich Lopetegui für eine andere Option entschieden. Damit geht die Trainersuche an der Säbener Straße in die nächste Runde. Gehandelt wird aktuell unter anderem Erik ten Hag (Manchester United). Selbst über einen Verbleib von FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel sowie eine Rückkehr von Hansi Flick wird dieser Tage wieder diskutiert.