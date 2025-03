Köln: Heintz droht wochenlange Pause

Der 1. FC Köln muss im Saisonendspurt bis auf weiteres auf Dominique Heintz verzichten. Wie der Klub mitteilt, hat die MRT-Untersuchung am Vormittag eine strukturelle Muskelverletzung im Oberschenkel ergeben. Wie lange der 31-Jährige genau kürzertreten muss, kommuniziert der Verein nicht. Dem Vernehmen nach droht dem Stammspieler jedoch eine mehrwöchige Pause.

Das Spiel gegen Aufstiegskonkurrent SC Paderborn (29. März) droht Heintz damit zu verpassen. Der in der Vergangenheit oft von den Fans gescholtene Linksfuß war einer der großen Profiteure der Systemumstellung von Cheftrainer Gerhard Struber von der Vierer- zur Dreierkette. Seither stand der gebürtige Pfälzer in 14 von 16 Partien in der Startelf der Geißböcke.