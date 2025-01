Arteta: „Wenn etwas Außergewöhnliches auf dem Markt ist“

Mikel Arteta will Neuzugänge im Winter nicht ausschließen. „Wenn etwas Außergewöhnliches auf dem Markt ist, das wir uns leisten können und von dem wir glauben, dass es einen echten Einfluss auf das Team haben wird, müssen wir für diese Möglichkeit immer offen sein“, erklärte der Trainer des FC Arsenal gegenüber englischen Medienvertretern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Generell liege „der Fokus auf dem, was wir haben“, so Arteta weiter. Mit sechs Punkten Rückstand auf den FC Liverpool belegen die Gunners zurzeit Platz zwei in der Premier League. Eine echte Kaderlücke besteht eigentlich nicht, doch der langfristige Ausfall von Bukayo Saka (23) könnte noch einmal Bewegung in den Januar-Transfermarkt der Londoner bringen.