60-Millionen-Flügelstürmer: Olise kommt zum FCB

Der Kaderumbruch beim FC Bayern nimmt Form an. Nach Innenverteidiger Hiroki Ito (25) tütet der Rekordmeister den zweiten Neuzugang ein. Für die offensive Außenposition verpflichten die Münchner mit Michael Olise einen absoluten Wunschspieler des neuen Trainers Vincent Kompany.

Dieser kommt dank einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel von knapp 60 Millionen Euro an die Isar. In München erhält der französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2029. „Die Gespräche mit dem FC Bayern waren sehr positiv und ich bin sehr glücklich, nun bei einem so großen Verein zu spielen“, so der Neuzugang.

Sportvorstand Max Eberl sagt: „Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise.“

Sportdirektor Christoph Freund erzänzt: „Michael ist schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar. Seine Statistiken bei Toren und Assists sind heute schon hervorragend. Mit seinen 22 Jahren ist Michael bereits sehr weit, zudem ist er hungrig und hat noch sehr viel Potential.“

Starke Bilanz

Olise wurde in der Jugend in den Akademien des FC Arsenal, FC Chelsea und bei Manchester City ausgebildet. Der Rechtsaußen war 2021 vom FC Reading zu Crystal Palace gewechselt. Für die Eagles kam der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison verletzungsbedingt auf lediglich 19 Einsätze. Dabei erzielte er jedoch zehn Tore und bereitete sechs weitere vor.

Auf den offensiven Außenpositionen haben die Bayern nun ein Überangebot an Spielern. Als Abgangskandidaten gelten Serge Gnabry (28) und Kingsley Coman (28). An Letzterem soll dessen Jugendklub Paris St. Germain interessiert sein.