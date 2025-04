Sané-Verlängerung: Eberl dementiert

Max Eberl hat dementiert, dass sich der FC Bayern mit Leroy Sané (29) bereits final auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt hat. Gegenüber ‚ran‘ sagt der Sportvorstand der Münchner: „Was zu lesen ist, das ist jetzt nicht wahr. Wir haben keine Einigung und noch keinen Vertrag unterschrieben. Aber dass wir in Gesprächen sind, ist auch kein Geheimnis. Da werden wir schauen, was passiert.“

Zuvor hieß es im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘, Sané werde in der kommenden Woche einen neuen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der Flügelstürmer nehme dabei Gehaltseinbußen in Kauf, soll künftig ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni kassieren. Noch scheinen aber Details zu klären zu sein.