FC Bayern: Müller verabschiedet

Eine kurzfristige Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern ist trotz der schweren Verletzung von Jamal Musiala wohl nicht in Sicht. Wie die Münchner mitteilen, wurde die 35-jährige Vereinslegende noch am Samstagabend im Teamquartier in Orlando „von der Mannschaft und den Verantwortlichen verabschiedet“.

Das Viertelfinal-Aus gegen Paris St. Germain (0:2) war somit die 756. und letzte Partie von Müller für die Bayern. Wie es für Müller weitergeht, ist noch offen. Der Weltmeister von 2014 will weiterspielen. Eine Spur führt in die USA zum Los Angeles FC. Gespräche mit den Kaliforniern sollen laut der ‚Bild‘ zeitnah wieder aufgenommen werden.