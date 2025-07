Merlin in die Bundesliga?

Linksverteidiger Quentin Merlin weckt offenbar Interesse in Deutschland. Die ‚L’Équipe‘ berichtet von mehreren Verehrern in der Bundesliga, namentlich wird Borussia Mönchengladbach genannt. Auch Stade Rennes schätze den 23-Jährigen, der noch bis 2028 an Olympique Marseille gebunden ist, sehr.

Die Südfranzosen sind durchaus zu einem Verkauf bereit, wollen aber einen Transfergewinn erzielen. Im Januar 2024 hatte man zwölf Millionen Euro Ablöse für Merlin an den FC Nantes gezahlt. Der 31-fache Juniorennationalspieler war zuletzt noch mit Frankreichs U21 bei der EM in Slowenien am Ball. Beim Halbfinal-Aus gegen Deutschland (0:3) führte er sein Team sogar als Kapitän aufs Feld.