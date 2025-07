Bayern verlängert mit Überflieger Mijatovic

Der FC Bayern bindet Top-Talent Roko Mijatovic. Wie der deutsche Rekordmeister verkündet, verlängert der 17-Jährige seinen 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr.

Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus, traut dem Innenverteidiger Großes zu: „Roko war in der vergangenen Saison Stammspieler in unserer U19, obwohl er noch U17 hätte spielen können. In der kommenden Spielzeit haben wir ihn fest bei unseren Amateuren in der Regionalliga Bayern eingeplant, und das als jüngerer A-Junioren-Jahrgang. Wir sind überzeugt von seinem Talent und glauben an sein Potenzial für den Profifußball. Deswegen freuen wir uns sehr, ihn jetzt noch länger an uns gebunden zu haben.“