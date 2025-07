Details zur Musiala-OP – Entwarnung bei Stanisic

Jamal Musiala (22), der sich bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hat, wird zu Beginn der Woche in einer Spezialklinik in Murnau operiert. Das berichtet ‚Sky‘. Demzufolge hat der FC Bayern mit der dortigen Einrichtung in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht.

Unter anderem Torhüter Manuel Neuer wurde im Dezember 2022 in Folge seines Unterschenkelbruchs in Murnau behandelt und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Derweil gibt es Entwarnung bei Abwehrspieler Josip Stanisic. Der 25-Jährige musste gegen PSG (0:2) ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden, hat aber laut ‚Sky‘ keine ernstere Blessur davongetragen.